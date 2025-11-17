lunedì, 17 Novembre 2025
HomeCatania NewsPELLIGRA: atteso in città l'arrivo del presidente
Catania NewsFocusPrimo Piano

PELLIGRA: atteso in città l’arrivo del presidente

Redazione
By Redazione
0
139
foto Catania FC

Nel corso della trasmissione ‘Anteprima Corner’, su Telecolor, il giornalista Alessandro Vagliasindi ha sottolineato che nelle prossime ore è atteso l’arrivo in città di Ross Pelligra. Una presenza certamente non casuale in considerazione del fatto che la settimana scorsa è arrivata la comunicazione dell’aggiudicazione di Torre del Grifo Village al club di cui è proprietario lo stesso Pelligra. E’ evidente che la presenza in città del patron è funzionale a mettere in pratica tutti gli adempimenti che adesso dovranno essere espletati per avere definitivamente la proprietà del centro sportivo attraverso il rogito notarile.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Ricaricare le batterie. Chi ha fame deve fare di tutto per riprendersi il primato”
Articolo successivo
ACCADDE OGGI: 17 novembre 1946, esordio al Cibali per il “Club Calcio Catania”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency