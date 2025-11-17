PELLIGRA: atteso in città l’arrivo del presidente

Nel corso della trasmissione ‘Anteprima Corner’, su Telecolor, il giornalista Alessandro Vagliasindi ha sottolineato che nelle prossime ore è atteso l’arrivo in città di Ross Pelligra. Una presenza certamente non casuale in considerazione del fatto che la settimana scorsa è arrivata la comunicazione dell’aggiudicazione di Torre del Grifo Village al club di cui è proprietario lo stesso Pelligra. E’ evidente che la presenza in città del patron è funzionale a mettere in pratica tutti gli adempimenti che adesso dovranno essere espletati per avere definitivamente la proprietà del centro sportivo attraverso il rogito notarile.

