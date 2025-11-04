martedì, 4 Novembre 2025
Pelligra “Costruttore dell’anno 2025 Australia/Nuova Zelanda” – Il Catania FC: “Siamo tutti sempre più orgogliosi di te!”

“Il nostro presidente Rosario Pelligra ha conseguito il titolo di “Costruttore dell’anno 2025” per Australia e Nuova Zelanda. Congratulazioni, siamo tutti sempre più orgogliosi di te!”. E’ quanto riporta il Catania FC via social, attraverso la piattaforma X. Il premio è stato assegnato lo scorso giovedì sera in una cena di gala a Sydney, in occasione degli Urban Developer’s Urban Leader Awards 2025, giunti alla seconda edizione.

Il fondatore e amministratore delegato di Urban Developer, Adam Di Marco ha sottolineato che il riconoscimento in questione evidenzia l’abilità, l’innovazione e la leadership di figure che plasmano il futuro dell’Australia nel settore delle costruzioni. Nello specifico Rosario Pelligra è stato premiato come “sviluppatore dell’anno”, evidenziando in particolare la capacità di trasformare siti sottoutilizzati in centri di lavoro e beni comunitari, riqualificando edifici di ogni tipo, con anche investimenti in ospedali e strutture di salute mentale, a beneficio della comunità.

