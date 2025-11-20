giovedì, 20 Novembre 2025
Pelligra e Grella ringraziano Sergio Parisi: “Dialogo fondamentale, ha garantito grande cooperazione fin dai nostri primi passi”

foto Catania FC

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Catania Football Club ringrazia Sergio Parisi per l’attenta e professionale collaborazione offerta nel corso della sua esperienza da assessore allo sport del Comune di Catania, appena conclusa.

Il Presidente Rosario Pelligra osserva: “Non dimentico che Sergio Parisi ha garantito grande cooperazione fin dai nostri primi passi a Catania, accogliendoci al meglio, e che oggi giochiamo in uno stadio rinnovato per effetto di una sua intuizione, possibile grazie alla sua delega alle Politiche Comunitarie e alle opportunità da questa previste. In questi anni, Parisi ha voluto e saputo trovare gli strumenti per migliorare molte strutture sportive cittadine”.

Il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella aggiunge: “Per il nostro club è stata fondamentale la disponibilità al dialogo che Sergio Parisi ha sempre assicurato, nel pieno rispetto delle prerogative istituzionali del suo ruolo; abbiamo apprezzato in questi anni l’assessore e l’uomo, gli auguriamo il meglio per il futuro”.

