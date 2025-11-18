PELLIGRA: il presidente arrivato in città nella tarda serata di ieri, le prossime mosse

Era atteso in città. Come confermato da lasicilia.it, il presidente del Catania Ross Pelligra è arrivato a Catania nella tarda serata di ieri per incontrare i dirigenti del club rossazzurro e programmare una serie di mosse da seguire per migliorare l’attività quotidiana. In primis la questione Torre del Grifo Village; per il centro sportivo si dovrà pagare dal 15 ottobre ed entro 120 giorni la cifra di 4.9 milioni di euro per entrare in pieno possesso della struttura.

Pelligra avrebbe disposto tutti i documenti per saldare entro l’inizio del nuovo anno dopo aver già versato 600mila euro come cauzione. Saranno programmati i restauri dei due campi in erba, anzi la società spera di avere una deroga per entrare prima possibile nella struttura e cominciare i restauri. Ci sarà, inoltre, modo di discutere con la dirigenza delle strategie di mercato in ottica gennaio. In previsione quattro movimenti in entrata: due a centrocampo, più un attaccante e un difensore.

