PELLIGRA: “Insieme come una famiglia. Dobbiamo dare sempre di più per i nostri tifosi”

La prima squadra e lo staff tecnico del Catania, insieme alla dirigenza, le donne e gli uomini rossazzurri al lavoro per il club in sede. Tutti con il Presidente Rosario Pelligra, che sottolinea così l’importanza del momento attraverso i canali ufficiali del Catania FC: “La crescita presuppone la capacità di superare difficoltà e ostacoli, questa capacità aumenta se il gruppo si rende sempre più simile a una famiglia. Grazie per il vostro lavoro, dobbiamo riuscire a dare sempre di più per i nostri tifosi, per ottenere quello che la città merita e noi meritiamo”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***