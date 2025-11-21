venerdì, 21 Novembre 2025
HomeCatania NewsPELLIGRA: "Insieme come una famiglia. Dobbiamo dare sempre di più per i...
Catania NewsComunicati StampaFocusPrimo Piano

PELLIGRA: “Insieme come una famiglia. Dobbiamo dare sempre di più per i nostri tifosi”

Redazione
By Redazione
0
0
foto Catania FC

La prima squadra e lo staff tecnico del Catania, insieme alla dirigenza, le donne e gli uomini rossazzurri al lavoro per il club in sede. Tutti con il Presidente Rosario Pelligra, che sottolinea così l’importanza del momento attraverso i canali ufficiali del Catania FC: “La crescita presuppone la capacità di superare difficoltà e ostacoli, questa capacità aumenta se il gruppo si rende sempre più simile a una famiglia. Grazie per il vostro lavoro, dobbiamo riuscire a dare sempre di più per i nostri tifosi, per ottenere quello che la città merita e noi meritiamo”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
SERIE C – Faggiano (D.S. Salernitana): “In questo campionato servono i punti, non importa come”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency