PICERNO-CATANIA: arbitra Pezzopane della sezione di L’Aquila. Curiosità, precedenti e statistiche del direttore di gara

Sono stati designati gli arbitri per la 16a Giornata di Serie C. La partita AZ Picerno-Catania, in programma sabato pomeriggio, sarà diretta da Valerio Pezzopane della sezione di L’Aquila, coadiuvato dagli assistenti Alessio Miccoli (Lanciano) e Pierpaolo Carella (L’Aquila). Quarto ufficiale Leonardo Mastrodomenico (Matera). Operatore FVS Nicola Monaco (Sala Consilina).

Due precedenti da direttore di gara con il Catania: la sconfitta di misura a Latina risalente al campionato di Serie C 2023/24 negando un gol regolarissimo ai rossazzurri e l’1-0 favorevole ai rossazzurri contro il Monopoli al “Massimino” la scorsa stagione con gol di Lunetta al 49′ e buona performance arbitrale annessa. Per lui, con gli etnei, anche un precedente da Quarto ufficiale nella finale di ritorno di Coppa Italia Serie C che il Catania vinse per 4-2 contro il Padova il 2 Aprile 2024.

Ha diretto ben 6 incontri del Picerno, sconfitto una sola volta, in Coppa Italia Serie C tre anni fa con la lotteria dei rigori decisiva a Foggia (5-4). L’annata precedente, in Serie D, si è registrato invece un Picerno 4-1 Gravina e, il 5 ottobre 2023, una nuova affermazione del Picerno al cospetto del Taranto per 5-3 dopo i calci di rigore in Coppa Italia Serie C. Poi, tre pareggi consecutivi in altrettante stagioni: Giugliano 1-1 AZ Picerno, AZ Picerno 0-0 Casertana, Audace Cerignola 2-2 AZ Picerno.

Curiosità: Pezzopane è arbitro dal 2010 e dopo tre anni nella massima serie dilettantistica è stato promosso in C.A.N. C a Luglio 2021. Ecco come commentò il nuovo traguardo raggiunto: “Era il 2010 quando mi dissero – vieni a fare l’arbitro, prova, ti diamo anche una tessera per entrare allo stadio – e tra me e me pensavo che avrei fatto tutto, ma l’arbitro no. L’emozione di questo giorno, la felicità per un nuovo traguardo raggiunto mi ripaga per tutti gli sforzi fatti fino ad ora, i tanti sacrifici, gli allenamenti, i raduni, qualche rinuncia (perché ogni scelta implica una rinuncia!) e le tante trasferte in giro per l’Italia, che accompagnano la mia vita ogni giorno, da 11 anni. Oggi è solo un altro piccolo, grande passo in avanti. Grazie a chi mi ha sostenuto, a chi mi ha seguito in questo percorso, a chi ha sempre creduto in me, ai miei amici e alla mia fantastica famiglia, a tutti i compagni di viaggio incontrati, magari meno fortunati di me, dai quali ho imparato qualcosa, ognuno di loro mi ha lasciato qualcosa che mi ha fatto crescere dentro, ma soprattutto fuori dal campo. Infine grazie a me, alla mia testardaggine ed alla mia forza di volontà, che non mi hanno mai abbandonato. Più la salita è ripida, più il panorama è fantastico! Benvenuta serie C!!!“.

Passiamo alle statistiche in Serie C dell’arbitro, che ha diretto in questa categoria 60 gare (Coppa Italia, playoff e Supercoppa comprese) estraendo 258 cartellini gialli e 13 cartellini rossi, di cui 3 per somma di ammonizioni, fischiando 14 calci di rigore. Il bilancio aggiornato delle partite dirette in C è di 34 vittorie per le squadre di casa, 17 pareggi e 9 successi per le formazioni impegnate in trasferta. Bilancio, dunque, nettamente favorevole a chi gioca in casa.

Considerando le sole gare del girone C di Serie C, invece, ha diretto 21 incontri estraendo 94 cartellini gialli, 6 rossi (1 per somma di ammonizioni) e concedendo 4 rigori con un bilancio di 12 successi casalinghi, 5 pareggi e 4 acuti esterni. Gli ultimi confronti del raggruppamento meridionale diretti dal sig. Pezzopane sono Audace Cerignola 2-2 AZ Picerno e Salernitana 1-0 Atalanta U23, entrambi risalenti alla stagione regolare (Serie C). Sotto la direzione arbitrale di Pezzopane non si verifica che una squadra del girone C vinca in trasferta dal 23 marzo 2025: il 2-3 con cui l’ACR Messina s’impose sul campo del Giugliano.

