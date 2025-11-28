venerdì, 28 Novembre 2025
PICERNO-CATANIA: previsioni meteo al “Curcio”

Catania che scenderà in campo sabato pomeriggio per la disputa del match contro l’AZ Picerno, in programma allo stadio “Donato Curcio” con fischio d’inizio alle 14:30 e valevole per la sedicesima giornata del girone C di Serie C. Sulla base delle previsioni meteo, a Picerno si prevede una giornata caratterizzata nel complesso da cielo parzialmente nuvoloso. Previsti durante lo svolgimento della partita venti di debole intensità con una temperatura effettivamente percepita di circa 8-9 gradi. Termometro ben al di sotto rispetto agli attuali 17-18 gradi della città etnea.

