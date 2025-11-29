sabato, 29 Novembre 2025
HomeArbitriAZ PICERNO 0-1 CATANIA: tabellino e statistiche partita
ArbitriCatania NewsTabellini partiteFocusLega ProPrimo PianoStatistiche

AZ PICERNO 0-1 CATANIA: tabellino e statistiche partita

Redazione
By Redazione
0
1224
foto Il Mattino Quotidiano

AZ PICERNO vs CATANIA FOOTBALL CLUB
Stadio “Donato Curcio” – Picerno (PZ)

MARCATORI: 1′ Forte

AZ PICERNO (4-2-3-1): Marcone; Gemignani, Frison, Granata (75′ Veltri), Pistolesi; Djibril, Bianchi (62′ Marino); Cardoni, Maiorino (VC) (62′ Bocic), E. Esposito (C) (83′ Pugliese); Abreu (45′ Energe).
A disp. di Bertotto: Summa, Perri, Graziani, Salvo, Baldassin, Ragone, Scalcione.
CATANIA (3-4-2-1): Dini; Allegretto, Di Gennaro (VC), Celli; Casasola, Corbari, Di Tacchio (C), Donnarumma (65′ Quaini); Jimenez (90’+1 Stoppa), Lunetta (65′ D’Ausilio); Forte (65′ Caturano).
A disp. di Toscano: Bethers, Doni, Forti, Quiroz, Rolfini.
ARBITRO: Valerio Pezzopane (L’Aquila)
PRIMO ASSISTENTE: Alessio Miccoli (Lanciano)
SECONDO ASSISTENTE: Pierpaolo Carella (L’Aquila)
QUARTO UFFICIALE: Leonardo Mastrodomenico (Matera)
OPERATORE FVS: Nicola Monaco (Sala Consilina)
AMMONITI: Lunetta, E. Esposito, Jimenez, Allegretto, Di Tacchio, Bertotto
ESPULSI:
NOTE: 5′ di recupero s.t.; 2′ di recupero p.t.
CALCI D’ANGOLO: 2 – 7
CROSS: 24 – 19
CROSS GIUNTI A DESTINAZIONE: 4 – 7
TIRI IN PORTA: 2 – 6
TIRI DENTRO L’AREA: 2 – 6
TIRI DA FUORI AREA: 3 – 4
TIRI FUORI: 3 – 4
TIRI DA CALCIO DI PUNIZIONE: 1 – 1
OCCASIONI NITIDE NON SFRUTTATE: 1 – 4
TIRI RESPINTI DAL PORTIERE: 2 – 1
TIRI BLOCCATI DAL PORTIERE: 2 – 1
PALI/TRAVERSE: 0 – 1
PALLE RACCOLTE DAL PORTIERE: 2 – 7
RIMESSE DAL FONDO: 5 – 7
RIMESSE LATERALI: 15 – 15
FUORIGIOCO: 0 – 1
FALLI COMMESSI: 22 – 18
POSSESSO PALLA: 58% – 42%

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
PICERNO-CATANIA: ecco le formazioni ufficiali
Articolo successivo
LAMPO DI FORTE: un Catania solido e compatto mantiene la vetta della classifica
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency