AZ PICERNO 0-1 CATANIA: tabellino e statistiche partita

AZ PICERNO vs CATANIA FOOTBALL CLUB
Stadio “Donato Curcio” – Picerno (PZ)
MARCATORI: 1′ Forte
AZ PICERNO (4-2-3-1): Marcone; Gemignani, Frison, Granata (75′ Veltri), Pistolesi; Djibril, Bianchi (62′ Marino); Cardoni, Maiorino (VC) (62′ Bocic), E. Esposito (C) (83′ Pugliese); Abreu (45′ Energe).
A disp. di Bertotto: Summa, Perri, Graziani, Salvo, Baldassin, Ragone, Scalcione.
CATANIA (3-4-2-1): Dini; Allegretto, Di Gennaro (VC), Celli; Casasola, Corbari, Di Tacchio (C), Donnarumma (65′ Quaini); Jimenez (90’+1 Stoppa), Lunetta (65′ D’Ausilio); Forte (65′ Caturano).
A disp. di Toscano: Bethers, Doni, Forti, Quiroz, Rolfini.
ARBITRO: Valerio Pezzopane (L’Aquila)
PRIMO ASSISTENTE: Alessio Miccoli (Lanciano)
SECONDO ASSISTENTE: Pierpaolo Carella (L’Aquila)
QUARTO UFFICIALE: Leonardo Mastrodomenico (Matera)
OPERATORE FVS: Nicola Monaco (Sala Consilina)
AMMONITI: Lunetta, E. Esposito, Jimenez, Allegretto, Di Tacchio, Bertotto
ESPULSI:
NOTE: 5′ di recupero s.t.; 2′ di recupero p.t.
CALCI D’ANGOLO: 2 – 7
CROSS: 24 – 19
CROSS GIUNTI A DESTINAZIONE: 4 – 7
TIRI IN PORTA: 2 – 6
TIRI DENTRO L’AREA: 2 – 6
TIRI DA FUORI AREA: 3 – 4
TIRI FUORI: 3 – 4
TIRI DA CALCIO DI PUNIZIONE: 1 – 1
OCCASIONI NITIDE NON SFRUTTATE: 1 – 4
TIRI RESPINTI DAL PORTIERE: 2 – 1
TIRI BLOCCATI DAL PORTIERE: 2 – 1
PALI/TRAVERSE: 0 – 1
PALLE RACCOLTE DAL PORTIERE: 2 – 7
RIMESSE DAL FONDO: 5 – 7
RIMESSE LATERALI: 15 – 15
FUORIGIOCO: 0 – 1
FALLI COMMESSI: 22 – 18
POSSESSO PALLA: 58% – 42%
