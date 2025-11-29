PICERNO-CATANIA (Video): gli highlights della sfida

Catania in campo contro l’AZ Picerno allo stadio “Donato Curcio” per la sedicesima giornata del campionato di Serie C, girone C. Al triplice fischio dell’arbitro sono i rossazzurri a sorridere per la conquista dei tre punti. Come la scorsa settimana, il gol che vale la vittoria porta la firma di Francesco Forte che sale a quota 6 centri in questa stagione.

Rete fulminea realizzata dall’ex attaccante del Venezia, sempre più determinante per le sorti del Catania. Rossazzurri che hanno corso davvero pochi rischi nell’arco dei 90′. Non si ricordano parate significative effettuate da Dini, mentre il Catania ha avuto più di un’occasione per incrementare il vantaggio, non riuscendo tuttavia a concretizzare il raddoppio. La Lega Pro ha diffuso in queste ore il filmato contenente le azioni salienti della partita, pubblicato attraverso il canale ufficiale della piattaforma YouTube.

VIDEO: AZ Picerno 0-1 Catania, gli highlights

