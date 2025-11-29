PICERNO-CATANIA: vota il migliore rossazzurro in campo

Nuovo impegno stagionale per i rossazzurri. Reduce dalla vittoria casalinga riportata contro il Latina, il Catania ha affrontato l’AZ Picerno allo stadio “Donato Curcio” per la 16/a giornata del girone C di Serie C. Risultato finale di 0-1. Ancora una volta, dunque, la squadra di mister Toscano riesce ad imporsi di misura. Decide l’incontro nuovamente Francesco Forte con un gol fulmineo.
Chiediamo ai tifosi di esprimere la loro preferenza nei confronti del calciatore ritenuto il migliore in campo tra le fila del Catania presso l’impianto sportivo lucano. Vota il rossazzurro che più ti ha impressionato nel corso dell’incontro attraverso il consueto sondaggio post gara di TuttoCalcioCatania.com. Clicca in basso su “Vote” dopo avere selezionato l’opzione desiderata:
