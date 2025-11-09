PIERACCINI – Il suo ex allenatore ai tempi della Primavera del Cesena: “E’ all’altezza della Serie B”

II tecnico Giovanni Ceccarelli, che ha vinto il campionato di Primavera 2 con il Cesena nella stagione 2020-2021 grazie all’apporto anche di Simone Pieraccini, parla della crescita del difensore ai microfoni di tuttocesena.it: “Sono fiero di tutti i miei ragazzi che arrivano nel professionismo rincorrendo i propri sogni, nessuno mi ha deluso. Se ha fatto la scelta giusta, andando a giocare in prestito in C? Pieraccini è all’altezza della Serie B. Anche in lui ho subito intravisto le qualità che servono per diventare un giocatore professionista. Le dinamiche del calcio sono strane, ora lui si trova a giocare a Catania e potrà mostrare il suo potenziale. Non ho la sfera di cristallo, ma ciò che serve a volte è trovarsi al posto giusto nel momento giusto per poter fare il salto”.

