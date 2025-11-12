mercoledì, 12 Novembre 2025
QUI CASARANO: Celiento in forte dubbio, Maiello verso il recupero

Secondo quanto riportato dal Quotidiano di Puglia, l’ex Trapani Daniele Celiento resta in forte dubbio dopo il problema accusato nella gara di Cosenza. Il difensore del Casarano ha abbandonato il terreno di gioco e rischia di saltare il prossimo match col Catania. Sarebbe un’assenza piuttosto pesante, trattandosi di un elemento di spessore per la categoria, tra i più esperti e di maggiore personalità all’interno della rosa.

In compenso si va verso il completo recupero del centrocampista e capitano Raffaele Maiello, che ha ripreso ad allenarsi con continuità seguendo lo stesso programma di lavoro del resto della squadra. La formazione allenata da Vito Di Bari prova a rialzare la testa dopo un periodo fortemente negativo, con le parole del presidente Filograna Sergio che in questi giorni ha richiamato l’ambiente allo scopo di ritrovare lo spirito che aveva caratterizzato le partite precedenti.

