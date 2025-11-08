QUI CATANIA: 23 convocati, c’è anche il giovane Doni

In vista della gara con il Team Altamura, in programma domenica alle ore 14:30 allo stadio “Angelo Massimino” e valevole per la tredicesima giornata del girone C del campionato di Serie C, mister Domenico Toscano ha convocato 23 calciatori. Confermate le indisponibilità di Martic, Raimo, Aloi e Chirafi oltre che dello squalificato Ierardi. Prima convocazione stagionale per il difensore dell’under 19 rossazzurra Salvatore Doni. Di seguito gli atleti a disposizione, ruolo per ruolo:

PORTIERI

1 Klāvs Bethers

12 Lorenzo Coco

57 Andrea Dini

DIFENSORI

3 Alessandro Celli

6 Andrea Allegretto

15 Matteo Di Gennaro

28 Salvatore Doni

68 Mario Ierardi

73 Simone Pieraccini

CENTROCAMPISTI

7 Kaleb Joel Jiménez Castillo

14 Francesco Di Tacchio

16 Alessandro Quaini

20 Daniele Donnarumma

21 Gianfranco Alessandro Quiroz Tonon

24 Tiago Matías Casasola

30 Andrea Corbari

ATTACCANTI

9 Alex Rolfini

10 Emmanuele Pio Cicerelli

11 Matteo Stoppa

18 Salvatore Caturano

23 Gabriel Antonio Lunetta

32 Francesco Forte

99 Michele D’Ausilio

