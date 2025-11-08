sabato, 8 Novembre 2025
HomeCatania NewsQUI CATANIA: 23 convocati, c'è anche il giovane Doni
Catania NewsFocusPrimo Piano

QUI CATANIA: 23 convocati, c’è anche il giovane Doni

Redazione
By Redazione
0
0
foto Catania FC

In vista della gara con il Team Altamura, in programma domenica alle ore 14:30 allo stadio “Angelo Massimino” e valevole per la tredicesima giornata del girone C del campionato di Serie C, mister Domenico Toscano ha convocato 23 calciatori. Confermate le indisponibilità di Martic, Raimo, Aloi e Chirafi oltre che dello squalificato Ierardi. Prima convocazione stagionale per il difensore dell’under 19 rossazzurra Salvatore Doni. Di seguito gli atleti a disposizione, ruolo per ruolo:

PORTIERI
1 Klāvs Bethers  
12 Lorenzo Coco
57 Andrea Dini 
DIFENSORI
3 Alessandro Celli  
6 Andrea Allegretto  
15 Matteo Di Gennaro 
28 Salvatore Doni
68 Mario Ierardi 
73 Simone Pieraccini 
CENTROCAMPISTI
7 Kaleb Joel Jiménez Castillo  
14 Francesco Di Tacchio
16 Alessandro Quaini
20 Daniele Donnarumma 
21 Gianfranco Alessandro Quiroz Tonon
24 Tiago Matías Casasola 
30 Andrea Corbari 
ATTACCANTI
9 Alex Rolfini
10 Emmanuele Pio Cicerelli
11 Matteo Stoppa
18 Salvatore Caturano
23 Gabriel Antonio Lunetta  
32 Francesco Forte 
99 Michele D’Ausilio

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
MANGIA (all. Team Altamura): “A Catania per continuare a crescere, dovremo reggere l’urto del ‘Massimino’. Avversario di altissimo valore e ben allenato”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency