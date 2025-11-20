giovedì, 20 Novembre 2025
HomeCatania NewsQUI CATANIA: 6 punti nel mirino, provando a riagganciare la vetta
Catania NewsFocusLega ProPrimo PianoProssimo Avversario

QUI CATANIA: 6 punti nel mirino, provando a riagganciare la vetta

Livio Giannotta
By Livio Giannotta
0
0
foto Catania FC

Domenica pomeriggio la sfida interna con il Latina, il successivo sabato trasferta lucana al cospetto dell’AZ Picerno. Partite che mettono in palio 6 punti. Fondamentale, in casa rossazzurra, capitalizzare al massimo. Nel contesto di un campionato molto equilibrato che vedrà nelle prossime due gare il Benevento affrontare Cosenza e Salernitana, i granata sfidare il Potenza e, appunto, i sanniti, per il Catania c’è la possibilità concreta di riguadagnare la vetta che gli etnei avevano conquistato in solitudine due settimane fa.

Da non sottovalutare che, nella corsa al primato, potrebbe anche inserirsi il citato Cosenza. Il tecnico Antonio Buscè ha definito la propria squadra “la classica outsider”, lo stesso terzino rossoblu Antonio Ferrara ritiene che i cosentini daranno filo da torcere alle prime tre della classe fino alla fine. A prescindere dai risultati che matureranno sugli altri campi, una cosa è certa: la formazione di mister Toscano dovrà scendere in campo con la giusta mentalità. Prima, testa al Latina che rappresenta un ostacolo tradizionalmente ostico. Poi i rossazzurri potranno concentrare tutte le loro attenzioni sulla gara di Picerno. Due incontri alla portata, a patto che il Catania non sbagli approccio ritrovando fiducia, lucidità e piena consapevolezza.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
VERSO CATANIA-LATINA: Toscano valuta la soluzione migliore per sostituire Pieraccini
Livio Giannotta
Livio Giannottahttps://www.tuttocalciocatania.com
"Le idee ispirate dal coraggio sono come le pedine negli scacchi. Possono essere mangiate ma anche dare avvio ad un gioco vincente". Parole del grande scrittore tedesco Johann Wolfgang Von Goethe che mi hanno spinto all'ideazione di 'TuttoCalcioCatania.com'. Un progetto che parte da lontano e si pone l'obiettivo di fare informazione responsabilmente e consapevolmente. Direttore della testata giornalistica catanese e "stakanovista editoriale", mi avvalgo del contributo di un gruppo di lavoro brillante e motivato.

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency