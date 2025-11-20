QUI CATANIA: 6 punti nel mirino, provando a riagganciare la vetta

Domenica pomeriggio la sfida interna con il Latina, il successivo sabato trasferta lucana al cospetto dell’AZ Picerno. Partite che mettono in palio 6 punti. Fondamentale, in casa rossazzurra, capitalizzare al massimo. Nel contesto di un campionato molto equilibrato che vedrà nelle prossime due gare il Benevento affrontare Cosenza e Salernitana, i granata sfidare il Potenza e, appunto, i sanniti, per il Catania c’è la possibilità concreta di riguadagnare la vetta che gli etnei avevano conquistato in solitudine due settimane fa.

Da non sottovalutare che, nella corsa al primato, potrebbe anche inserirsi il citato Cosenza. Il tecnico Antonio Buscè ha definito la propria squadra “la classica outsider”, lo stesso terzino rossoblu Antonio Ferrara ritiene che i cosentini daranno filo da torcere alle prime tre della classe fino alla fine. A prescindere dai risultati che matureranno sugli altri campi, una cosa è certa: la formazione di mister Toscano dovrà scendere in campo con la giusta mentalità. Prima, testa al Latina che rappresenta un ostacolo tradizionalmente ostico. Poi i rossazzurri potranno concentrare tutte le loro attenzioni sulla gara di Picerno. Due incontri alla portata, a patto che il Catania non sbagli approccio ritrovando fiducia, lucidità e piena consapevolezza.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***