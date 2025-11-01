sabato, 1 Novembre 2025
QUI CATANIA: con Pieraccini in forse, quali opzioni per sostituire Ierardi?

Livio Giannotta
By Livio Giannotta
foto Catania FC

Più volte elogiato per il rendimento elevato spesso assicurato, a Caserta Ierardi ha compiuto uno stupidaggine che ha agevolato l’avversario nella rincorsa al pareggio. Toscano lo aveva inizialmente fatto partire dalla panchina per via di un virus intestinale, optando per il ritorno in campo dal 1′ di Pieraccini. Subentrato nel corso della ripresa allo stesso Pieraccini – a sua volta uscito dal campo per infortunio – Ierardi si è fatto espellere molto, molto ingenuamente. Il rosso costerà caro soprattutto al Catania, che peraltro con Pieraccini in forse deve studiare in settimana nuove possibili soluzioni per quanto concerne la linea difensiva da opporre al prossimo avversario, il Team Altamura.

Prendendo atto della squalifica certa di Ierardi e dei dubbi legati alle condizioni fisiche di Pieraccini, l’allenatore rossazzurro potrebbe considerare l’ipotesi (forse in questo momento la più accreditata, ndr) di arretrare sulla linea dei difensori Quaini, che all’occorrenza ha dimostrato di poter giostrare senza problemi anche nel reparto arretrato. Agirebbe da braccetto destro con Di Gennaro e Celli a completare il pacchetto dei tre centrali di difesa. Ci sarebbe anche l’opzione Allegretto, ma l’ex difensore del Picerno è mancino di piede e Toscano, finora, non lo ha mai impiegato in questa posizione inedita.

Altra possibilità, l’arretramento di Casasola che non rappresenterebbe una novità assoluta in carriera. Tutt’altro. Questa mossa, però, costringerebbe il Catania a trovare nuove soluzioni sull’out di destra a centrocampo, vista la contemporanea assenza di Raimo. Ulteriore opzione, il passaggio ad uno schieramento a quattro dietro, ma Toscano sembra poco incline a modificare tatticamente l’assento difensivo. Per o staff tecnico etneo si preannuncia una settimana di verifiche e valutazioni importanti in vista del confronto casalingo con l’Altamura.

