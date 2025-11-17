lunedì, 17 Novembre 2025
QUI CATANIA: Corbari verso il ritorno in campo da titolare

foto Catania FC

14 presenze in questo campionato con la maglia del Catania di cui solo 4 da titolare. Andrea Corbari, in vista del prossimo impegno con il Latina, si avvia verso il ritorno in campo dal 1′. Cosa che non si verifica dal confronto di Cerignola pareggiato a reti bianche due mesi fa circa. In considerazione dell’assenza per squalifica di Alessandro Quaini, in quanto già diffidato e ammonito a Casarano, con ogni probabilità toccherà all’ex centrocampista della Virtus Entella prendere il suo posto domenica pomeriggio al “Massimino”.

Occasione per ritagliarsi uno spazio maggiore e dimostrare progressi nel percorso di adattamento ad un ruolo che poche volte ha ricoperto in carriera, nascendo come mezzala a cui piace inserirsi negli spazi. Nel centrocampo a due di Toscano ha avuto un rendimento un pò altalenante facendo registrare probabilmente la sua migliore prestazione a Trapani, dove per qualità e quantità ha saputo dare un contributo significativo nello sviluppo della manovra e nelle due fasi di gioco. Domenica dovrebbe agire in coppia con capitan Francesco Di Tacchio, a meno che Toscano non opti per l’utilizzo dell’italo-spagnolo Kaleb Jiménez.

