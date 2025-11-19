QUI CATANIA: da Forte a Caturano, c’è un digiuno di gol da interrompere

Detto del rendimento non all’altezza dei rossazzurri in trasferta, confermato dai numeri, la squadra di mister Toscano punta al ritorno immediato alla vittoria tra le mura amiche. Confidando, magari, che qualcuna delle punte in organico ritrovi la via della rete. In questo periodo stanno venendo a mancare soprattutto i loro gol.

In primis quelli di Salvatore Caturano. L’esperto ex bomber del Potenza vuole a tutti i costi firmare la prima rete con la maglia del Catania. Ci è andato vicino in alcune circostanze. A Caserta, qualche settimana addietro, si è messo in luce servendo un assist di pregevolissima fattura per la rete del momentaneo 1-2 di Donnarumma. Negli ultimi due confronti con Team Altamura e Casarano ha giocato dal 1′, ma il gol rossazzurro ancora non arriva. Ci riproverà domenica contro il Latina.

Francesco Forte, spesso impiegato dall’inizio in questo campionato, è invece fermo a quota 4 centri. Ha gonfiato la rete contro la Salernitana il 19 ottobre scorso, rappresentando il suo quarto sigillo stagionale. Poi, trascorso un mese, Forte è rimasto a bocca asciutta. Anche lui scalda i motori nella speranza d’interrompere il digiuno domenica.

Gabriel Lunetta, invece, sembra attraversare un calo di forma. Attualmente è lui il migliore finalizzatore della manovra con 6 reti. L’ultima volta che è entrato nel tabellino dei marcatori risale a Giugliano-Catania (0-3), l’11 ottobre. Alex Rolfini, pienamente ristabilito da un mese e mezzo, sta mettendo benzina nelle gambe dopo l’infortunio ed è ancora a secco di gol.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***