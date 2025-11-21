venerdì, 21 Novembre 2025
QUI CATANIA: difesa ok ma qualche difficoltà in zona gol nelle ultime 5 partite. I numeri a confronto nel girone C

foto Catania FC

7 gol realizzati nelle ultime 5 partite e 3 reti subite incamerando 10 punti. Ruolino di marcia di poco inferiore a Cavese (11), Cosenza (11) e Atalanta U23 (12), tutto sommato soddisfacente. Emerge, tuttavia, qualche difficoltà in fase realizzativa. Nello stesso periodo, infatti, c’è chi ha gonfiato più spesso la rete. L’Atalanta U23, ad esempio, ha messo a segno il doppio dei gol del Catania (14), il Cosenza – squadra davvero in buona salute – fa registrare un +4 rispetto ai rossazzurri, il Siracusa +3, Cavese e Benevento +2. Di contro la formazoine di mister Toscano è quella che ha subito meno reti nelle ultime 5 gare, condividendo questo dato con Cavese e Benevento.

Sempre con riferimento agli ultimi cinque incontri disputati, anche tra le mura amiche – malgrado la difesa si confermi eccelsa – il Catania non è andato in gol più di sette volte: Cosenza (16), Benevento (12), Atalanta U23 (10), Siracusa (9), Potenza (8), Trapani (8), Salernitana (8), Team Altamura (8) e Sorrento (8) hanno fatto meglio degli etnei in tal senso. Statistiche abbastanza negative, invece, in trasferta con una media di poco più di un punto a partita nelle ultime 5 apparizioni, 4 gol subiti e soltanto 6 all’attivo.

Appare chiaro che ci sia qualcosa da migliorare in zona gol in un momento dove, tra l’altro, come riportato nei giorni scorsi stanno venendo a mancare i gol delle punte malgrado un potenziale elevato con la presenza in rosa di attaccanti di un certo peso come Caturano, Forte e Rolfini. Serve che si sblocchino anche loro (Caturano e Rolfini cercano il primo centro con la maglia del Catania, ndr) nei prossimi incontri, venendo messi più spesso in condizione di battere a rete, magari a cominciare dal match casalingo con il Latina.

