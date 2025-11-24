QUI CATANIA: i rossazzurri riemergono in vetta, a Picerno per lo sprint fuori casa

Il Catania vince di misura e lo fa con una rete risolutiva di Francesco Forte che consegna agli archivi la pratica Latina. L’attaccante capitolino, al suo quinto gol stagionale, è decisivo per le sorti dell’Elefante nell’ottenere l’intera posta in palio contro i pontini. La formazione rossazzurra rialza la testa dopo aver abdicato la vetta per una settimana, agganciando la Salernitana a quota 31 punti nel quadro di una lotta promozione quanto mai aperta e avvincente. Il Girone C di Serie C sta dimostrando di non avere un vero padrone. La classifica è cortissima in testa con quattro squadre in due punti tra le quali il Cosenza, altra seria candidata al salto di categoria dopo il successo nello scontro diretto con il Benevento.

La prestazione rossazzurra nel match con il Latina è stata confortante. Seppur si sia trattata di una vittoria ottenuta di misura, la compagine etnea ha avuto più volte l’opportunità di incrementare il punteggio evitando patemi nel finale. Dini sbarra la strada a Parigi allungando la striscia d’imbattibilità interna che ormai dura dalla prima di campionato, la coppia mediana Corbari-Di Tacchio fa egregiamente il suo dovere mentre Caturano non riesce ad essere incisivo sotto porta rimandando nuovamente l’appuntamento con il primo gol in maglia etnea.

A fine gara parole al miele da parte di mister Toscano per la prova offerta dai suoi, con un richiamo ad una minor frenesia negli ultimi 16 metri di campo. Per il tecnico non è stata una settimana semplice sul piano delle scelte di formazione, vedendosi ridurre le rotazioni dal forfait di Pieraccini (sostituito egregiamente da Allegretto) e l’uscita dal campo di Cicerelli dopo un giro di lancette a causa di un duro scontro di gioco con il terzino ospite Porro. Le condizioni fisiche del numero 10 sono da valutare in vista dei prossimi impegni.

Nella settimana che conduce alla trasferta di Picerno, il Catania si impone di tornare al successo lontano dalle mura amiche. Fuori casa i rossazzurri non vincono dall’11 ottobre (tris sul campo del Giugliano), a testimonianza di un andamento non lineare tra casa e trasferta. Serve quindi accelerare il passo lontano dal “Massimino” al fine di mantenere la posizione sommitale della graduatoria, accrescere autostima e consapevolezza dei propri mezzi tecnici facendo fronte alle tante indisponibilità del momento.

