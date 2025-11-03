QUI CATANIA: ottimismo per Pieraccini, preoccupazione per Aloi

C’è preoccupazione per le condizioni di Salvatore Aloi. Il giocatore ha riportato un infortunio al ginocchio nell’ultimo allenamento. Non un problema muscolare ma di carattere traumatico. Ci sono degli esami strumentali previsti per domani. Secondo quanto evidenziato nel corso della trasmissione ‘Anteprima Corner’, su Telecolor, si teme uno stop lungo. La speranza è che gli esami scongiurino questo rischio. Qualora il problema riportato da Aloi fosse serio, il Catania pensa di coinvolgere nelle rotazioni il giovane centrocampista macedone Ardijan Chilafi, acquistato alcune settimane fa, che già si allena con la prima squadra da un paio di mesi. C’è ottimismo, invece, per Simone Pieraccini. Il difensore accuserebbe un affaticamento muscolare. Eventualmente sarà a lui a prendere il posto dello squalificato Ierardi.

