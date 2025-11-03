lunedì, 3 Novembre 2025
HomeCatania NewsAllenamentiQUI CATANIA: ottimismo per Pieraccini, preoccupazione per Aloi
Catania NewsAllenamentiFocusPrimo Piano

QUI CATANIA: ottimismo per Pieraccini, preoccupazione per Aloi

Redazione
By Redazione
0
0
foto Catania FC

C’è preoccupazione per le condizioni di Salvatore Aloi. Il giocatore ha riportato un infortunio al ginocchio nell’ultimo allenamento. Non un problema muscolare ma di carattere traumatico. Ci sono degli esami strumentali previsti per domani. Secondo quanto evidenziato nel corso della trasmissione ‘Anteprima Corner’, su Telecolor, si teme uno stop lungo. La speranza è che gli esami scongiurino questo rischio. Qualora il problema riportato da Aloi fosse serio, il Catania pensa di coinvolgere nelle rotazioni il giovane centrocampista macedone Ardijan Chilafi, acquistato alcune settimane fa, che già si allena con la prima squadra da un paio di mesi. C’è ottimismo, invece, per Simone Pieraccini. Il difensore accuserebbe un affaticamento muscolare. Eventualmente sarà a lui a prendere il posto dello squalificato Ierardi.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
CATANIA-TEAM ALTAMURA: info prevendita biglietti
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency