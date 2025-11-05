QUI CATANIA: prima rimonta subita, gruppo pronto a reagire. Richiamo all’attenzione e alla lucidità

Rossazzurri beffati nel finale dal rigore trasformato da Liotti. Opportunità sprecata da un Catania a cui non è bastato portarsi per ben due volte in vantaggio allo stadio “Pinto”. Si è trattato della prima volta, in questa stagione, che la squadra di mister Toscano ha subìto una rimonta dopo avere sbloccato il risultato. Nelle precedenti sette occasioni, infatti, i rossazzurri erano sempre riusciti ad assicurarsi i tre punti una volta passati in vantaggio. In questo caso non sono bastate le realizzazioni di Di Tacchio e Donnarumma per incamerare l’intera posta.

Al netto delle polemiche che si sono susseguite sulla correttezza, o meno, assunta dall’arbitro nella valutazione di alcuni episodi (soprattutto il penalty assegnato in pieno recupero ai falchetti ndr), resta il fatto che il Catania ha pagato a caro prezzo alcune disattenzioni difensive, soffrendo in particolare i calci piazzati. Merito dei padroni di casa, che sono certamente una buona squadra per qualità e struttura fisica, ma vanno sottolineate anche le leggerezze commesse dagli etnei, al di là dell’espulsione di Ierardi che ha privato il Catania di un uomo in campo agevolando la spinta della Casertana.

Rispetto a molte altre circostanze in cui i rossazzurri hanno reso impenetrabile la difesa, stavolta è emersa nell’arco dei 90′ una minore solidità nel reparto arretrato. Su questo aspetto mister Toscano ed il suo staff insistono, lavorando duramente nei dettagli e nella cura di una fase difensiva molto ben organizzata e performante. Il gruppo è compatto, coeso – lo ha sempre dimostrato – e vuole subito ritrovare la strada della vittoria. Ora che si avvicina il confronto casalingo con il Team Altamura, diventa doveroso richiamare all’attenzione e alla lucidità nell’indirizzare gli episodi dalla propria parte.

