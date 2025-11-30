QUI CATANIA: Quaini-Corbari, scelte obbligate in mediana

Privo dello squalificato Di Tacchio, oltre che degli infortunati Martic, Aloi e Chilafi, nella zona mediana del campo l’allenatore rossazzurro Domenico Toscano dovrà fare di necessità virtù. Scelte obbligate, schierando in occasione del prossimo difficile impegno con il Crotone la coppia formata da Quaini e Corbari. Quest’ultimo in carriera ha agito spesso da mezzala. Da quando milita nel Catania, Toscano gli chiede lo svolgimento di un certo tipo di lavoro in copertura e nel recupero palla, migliorando soprattutto la fase di possesso e nel palleggio. Attraverso tanta applicazione e disponibilità, le prestazioni di Corbari sono in crescendo.

Quaini, protagonista silenzioso, ha totalizzato finora 86 presenze con la maglia del Catania. Dopo avere scontato il turno di squalifica è tornato in campo sabato a Picerno prendendo il posto di Donnaruma nel corso della ripresa. Di solito Quaini agisce in tandem con Di Tacchio, in questo caso giostrerà a centrocampo con chi generalmente è in ballottaggio con lui per il posto da titolare. La vera sfida è quella di dimostrare, ancora una volta, che al di là dell’emergenza defezioni e del cambio di interpreti il Catania riesce sempre a trovare valide soluzioni.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***