domenica, 2 Novembre 2025
HomeCatania NewsAllenamentiQUI CATANIA: qualche giorno di riposo per i rossazzurri. Poi, testa all'Altamura
Catania NewsAllenamentiFocusLega ProPrimo Piano

QUI CATANIA: qualche giorno di riposo per i rossazzurri. Poi, testa all’Altamura

Redazione
By Redazione
0
123
foto Catania FC

Squadra di Mimmo Toscano tornata ieri pomeriggio in sede dopo avere sostenuto un allenamento di scarico mattutino in Campania. Alcuni componenti della squadra rossazzurra sono rientrati, non tutti. Altri ne hanno approfittato per staccare completamente la spina. Altri ancora – tra cui Allegretto, Cicerelli, Lunetta e Quaini – hanno trascorso una piacevole esperienza a Madrid per assistere al match valevole per la Liga spagnola stravinto dal Real contro il Valencia. L’allenatore del Catania ha concesso qualche giorno di riposo, consentendo ai giocatori di tirare un pò il fiato dopo una serie di gare particolarmente dispendiose dal punto vista energetico e mentale.

Martedì è prevista la ripresa degli allenamenti in vista del confronto casalingo con il Team Altamura e, in generale, un mese di novembre che vedrà i rossazzurri sostenere anche gli impegni con Casarano, Latina e AZ Picerno. Gare importanti, da non sottovalutare. In settimana si attendono novità circa le condizioni fisiche di Aloi (che ha dato forfait in extremis per il match di Caserta) e Pieraccini (costretto ad abbandonare il terreno di gioco causa infortunio venerdì sera). Lo staff rossazzurro valuterà lo stato di salute di entrambi, lavorando su possibili nuove soluzioni tattiche, meccanismi di gioco e gli interpreti da mandare in campo domenica prossima.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
VERSO CATANIA-TEAM ALTAMURA: nuovo confronto con i pugliesi al “Massimino” dopo il 2-0 della scorsa stagione
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency