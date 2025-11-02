QUI CATANIA: qualche giorno di riposo per i rossazzurri. Poi, testa all’Altamura

Squadra di Mimmo Toscano tornata ieri pomeriggio in sede dopo avere sostenuto un allenamento di scarico mattutino in Campania. Alcuni componenti della squadra rossazzurra sono rientrati, non tutti. Altri ne hanno approfittato per staccare completamente la spina. Altri ancora – tra cui Allegretto, Cicerelli, Lunetta e Quaini – hanno trascorso una piacevole esperienza a Madrid per assistere al match valevole per la Liga spagnola stravinto dal Real contro il Valencia. L’allenatore del Catania ha concesso qualche giorno di riposo, consentendo ai giocatori di tirare un pò il fiato dopo una serie di gare particolarmente dispendiose dal punto vista energetico e mentale.

Martedì è prevista la ripresa degli allenamenti in vista del confronto casalingo con il Team Altamura e, in generale, un mese di novembre che vedrà i rossazzurri sostenere anche gli impegni con Casarano, Latina e AZ Picerno. Gare importanti, da non sottovalutare. In settimana si attendono novità circa le condizioni fisiche di Aloi (che ha dato forfait in extremis per il match di Caserta) e Pieraccini (costretto ad abbandonare il terreno di gioco causa infortunio venerdì sera). Lo staff rossazzurro valuterà lo stato di salute di entrambi, lavorando su possibili nuove soluzioni tattiche, meccanismi di gioco e gli interpreti da mandare in campo domenica prossima.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***