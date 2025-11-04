QUI CATANIA: ritorno al fortino rossazzurro sognando il sorpasso in vetta

Potevano essere cinque le vittorie di fila in questo campionato, se solo il Catania fosse riuscito fino all’ultimo istante a difendere l’1-2 a Caserta. La beffa si è concretizzata in pieno recupero, subendo il calcio di rigore del definitivo pareggio. Il sorpasso in vetta, dunque, non è riuscito. In casa rossazzurra la speranza è che l’appuntamento sia rinviato magari alla prossima giornata di campionato, provando ad approfittare di un eventuale passo falso della Salernitana impegnata con il Crotone.

Il Catania torna a giocare nel fortino rossazzurro, il “Massimino”, dove sin qui – in condivisione con il Benevento – è la squadra del girone C ad avere collezionato più punti (16) grazie alla realizzazione di 15 gol senza subirne in 6 gare disputate. Numeri che fortificano il Catania, donano certezze ad un gruppo che, fino ad ora, tra le mura amiche ha sempre incamerato l’intera posta ad eccezione del pareggio maturato col Sorrento. Domenica gli etnei proveranno a riprendere confidenza immediata con la vittoria, andando a caccia del quarto acuto consecutivo in casa contro il Team Altamura.

Dato, questo, che in campionati professionisti non si verifica dal 2021: allora la squadra di Francesco Baldini sconfisse al “Massimino” rispettivamente Avellino (3-1), Viterbese (1-0), Potenza (5-2) e Casertana (3-0). In generale, invece, il Catania non vince più partite di fila in casa dalla trionfale stagione 2022/23, in Serie D, quando furono ben 15 le gare interne consecutive vinte dal gruppo sapientemente allenato da Giovanni Ferraro.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***