mercoledì, 19 Novembre 2025
HomeAltre NotizieQUI CATANIA: società presente a Torino per il Social Football Summit
Altre NotizieCatania News

QUI CATANIA: società presente a Torino per il Social Football Summit

Redazione
By Redazione
0
67

Il Catania FC ha presenziato al Social Football Summit, l’evento che si è svolto in questa edizione (l’ottava) all’Allianz Stadium di Torino – tra martedì 18 e mercoledì 19 novembre – e che rappresenta uno dei principali momenti a livello internazionale dedicati all’innovazione, alla governance e allo sviluppo dell’industria calcistica.

Dirigenti, esperti e professionisti del settore si sono confrontati sui temi strategici che stanno ridefinendo lo scenario attuale e futuro del calcio. In particolare per quanto concerne lo sviluppo tecnologico e digitale, condivisione di contenuti, networking e formazione, gestione dei Club, sostenibilità. Hanno partecipato anche figure di rilievo della scena calcistica mondiale, tra cui: Romy Gai (FIFA), Michele Uva (UEFA), Luciano Buonfiglio (CONI), Luigi De Siervo (Lega Serie A), Giorgio Chiellini, Igli Tare, Roberto Mancini, Alfonso Diaz Zaforas (Real Mallorca), Lina Souloukou (Nottingham Forest), Marcos Motta (Flamengo), Gil Rodas (FC Barcelona), Bernardo Azevedo (Liga Portugal), Jes Buster Madsen (Saudi Pro League), rappresentanti di Chelsea, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, Everton e Bologna.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
VERSO CATANIA-LATINA: Piccolo torna al “Massimino” da ex, anche Pannitteri ritroverà i colori rossazzurri
Articolo successivo
ESCLUSIVA | Breda: “Girone C complicato, squadre in lizza con valori importanti. Catania, meglio averle ora certe difficoltà. Cicerelli ha raggiunto la piena maturità calcistica”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency