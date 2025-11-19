QUI CATANIA: società presente a Torino per il Social Football Summit

Il Catania FC ha presenziato al Social Football Summit, l’evento che si è svolto in questa edizione (l’ottava) all’Allianz Stadium di Torino – tra martedì 18 e mercoledì 19 novembre – e che rappresenta uno dei principali momenti a livello internazionale dedicati all’innovazione, alla governance e allo sviluppo dell’industria calcistica.

Dirigenti, esperti e professionisti del settore si sono confrontati sui temi strategici che stanno ridefinendo lo scenario attuale e futuro del calcio. In particolare per quanto concerne lo sviluppo tecnologico e digitale, condivisione di contenuti, networking e formazione, gestione dei Club, sostenibilità. Hanno partecipato anche figure di rilievo della scena calcistica mondiale, tra cui: Romy Gai (FIFA), Michele Uva (UEFA), Luciano Buonfiglio (CONI), Luigi De Siervo (Lega Serie A), Giorgio Chiellini, Igli Tare, Roberto Mancini, Alfonso Diaz Zaforas (Real Mallorca), Lina Souloukou (Nottingham Forest), Marcos Motta (Flamengo), Gil Rodas (FC Barcelona), Bernardo Azevedo (Liga Portugal), Jes Buster Madsen (Saudi Pro League), rappresentanti di Chelsea, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, Everton e Bologna.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***