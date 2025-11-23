domenica, 23 Novembre 2025
QUI CATANIA: sondaggio chiuso, la formazione scelta dalla maggioranza dei votanti contro il Latina

foto Catania FC

In occasione del match dello stadio “Angelo Massimino” contro il Latina, mister Domenico Toscano farebbe bene a schierare il seguente undici rossazzurro secondo la maggioranza dei votanti al nostro consueto sondaggio pre partita: Dini a difesa dei pali; Allegretto, Di Gennaro, Celli a completamento del reparto arretrato; Casasola, Corbari, Di Tacchio e Donnarumma a centrocampo con Lunetta e Cicerelli alle spalle di Forte. Insomma, tifosi del Catania favorevoli all’utilizzo dal 1′ di Allegretto al posto dell’infortunato Pieraccini (out anche Ierardi), Corbari in mediana e con Forte preferito a Caturano rispetto allo schieramento iniziale del precedente turno di campionato a Casarano.

