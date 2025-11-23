QUI CATANIA: sondaggio chiuso, la formazione scelta dalla maggioranza dei votanti contro il Latina

In occasione del match dello stadio “Angelo Massimino” contro il Latina, mister Domenico Toscano farebbe bene a schierare il seguente undici rossazzurro secondo la maggioranza dei votanti al nostro consueto sondaggio pre partita: Dini a difesa dei pali; Allegretto, Di Gennaro, Celli a completamento del reparto arretrato; Casasola, Corbari, Di Tacchio e Donnarumma a centrocampo con Lunetta e Cicerelli alle spalle di Forte. Insomma, tifosi del Catania favorevoli all’utilizzo dal 1′ di Allegretto al posto dell’infortunato Pieraccini (out anche Ierardi), Corbari in mediana e con Forte preferito a Caturano rispetto allo schieramento iniziale del precedente turno di campionato a Casarano.

