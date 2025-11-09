domenica, 9 Novembre 2025
QUI CATANIA: sondaggio chiuso, la formazione scelta dalla maggioranza dei votanti contro il Team Altamura

In occasione del match dello stadio “Angelo Massimino” contro il Team Altamura, mister Domenico Toscano farebbe bene a schierare il seguente undici rossazzurro secondo la maggioranza dei votanti al nostro consueto sondaggio pre partita: Dini a difesa dei pali; Pieraccini, Di Gennaro, Celli a completamento del reparto arretrato; Casasola, Quaini, Di Tacchio e Donnarumma a centrocampo con Lunetta e Cicerelli alle spalle di Caturano. Insomma, tifosi del Catania favorevoli a non cambiare nulla rispetto allo schieramento iniziale del precedente turno di campionato a Caserta con una eccezione: l’inserimento dal 1′ di Caturano al posto di Forte.

