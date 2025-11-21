venerdì, 21 Novembre 2025
QUI CATANIA: tenere duro, lottare e stringere i denti. Pastore già al lavoro in ottica gennaio

foto Catania FC

Dare sempre di più in campo, avere la capacità di superare le difficoltà nella consapevolezza di fare parte di una grande famiglia rossazzurra. Pronti ad aiutarsi reciprocamente. E’ il concetto fondamentale espresso nelle ultime ore dal Presidente del Catania Rosario Pelligra. I momenti complicati fanno parte di un percorso. L’importante è affrontarli a testa alta, adoperandosi per superarli attraverso l’unione e la compattezza del gruppo nella sua interezza.

Le notizie giunte dall’infermeria in questi giorni confermano che le insidie sono in aumento. Dopo la sconfitta di Casarano che ha interrotto l’ottima serie positiva di risultati (nove consecutivi), si è appreso che Pieraccini ha riportato una lesione distrattiva del flessore della coscia destra e Ierardi dovrà sottoporsi a intervento chirurgico per ernia discale. La coppia di braccetti destri fuori dai giochi (al di là della squalifica residua dell’ex Vicenza) va ad aggiungersi alle assenze dello squalificato Quaini (un turno di stop) e di Martic, Raimo, Aloi e Chilafi. Un bel gruppo di giocatori costretti a dare forfait, riducendo al minimo le scelte nei settori di difesa e centrocampo.

In uno scenario di questo tipo urge mantenere la calma e la lucidità, stringere i denti fino a gennaio. Sarà, poi, la direzione sportiva del Catania a lavorare in sede di calciomercato effettuando innesti mirati e funzionali, compatibilmente con le esigenze di lista che da regolamento vanno rispettate. Anzi, il ds Pastore è già attivo in questo senso. Non mancano contatti telefonici e diretti con operatori di mercato, richieste d’informazioni e discorsi più o meno avviati in ottica gennaio.

La fiducia è tanta nell’attuale gruppo di lavoro. Pastore e la dirigenza rossazzurra credono fortemente negli uomini che fanno parte di questa rosa, individuati e selezionati perchè ritenuti adatti a sposare il progetto Catania per caratteristiche tecniche, qualità e doti caratteriali. Sanno anche che diventa necessario sondare il terreno sin d’ora per sopperire a qualche defezione in particolare. Non tralasciando il compito fondamentale di mettere a disposizione di Toscano un organico il più possibile al completo. Affrontando nel migliore dei modi la seconda – decisiva – parte del campionato.

