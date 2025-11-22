sabato, 22 Novembre 2025
QUI CATANIA: Toscano convoca 21 giocatori per la gara contro il Latina

foto Catania FC

In vista della gara con il Latina, in programma domenica alle ore 14:30 allo stadio “Angelo Massimino” e valevole per la quindicesima giornata del girone C del campionato di Serie C, mister Domenico Toscano ha convocato 21 calciatori. Confermate le indisponibilità dei vari Martic, Raimo, Aloi, Chilafi, Pieraccini, Ierardi (squalificato e infortunato) e Quaini (out per squalifica). Nuova convocazione stagionale per il difensore dell’under 19 rossazzurra Salvatore Doni. Di seguito gli atleti a disposizione, ruolo per ruolo:

PORTIERI
1 Klāvs Bethers  
12 Lorenzo Coco
57 Andrea Dini 
DIFENSORI
3 Alessandro Celli  
6 Andrea Allegretto  
15 Matteo Di Gennaro 
28 Salvatore Doni
CENTROCAMPISTI
7 Kaleb Joel Jiménez Castillo  
14 Francesco Di Tacchio
20 Daniele Donnarumma 
21 Gianfranco Alessandro Quiroz Tonon
24 Tiago Matías Casasola 
30 Andrea Corbari 
37 Carmelo Forti
ATTACCANTI
9 Alex Rolfini
10 Emmanuele Pio Cicerelli
11 Matteo Stoppa
18 Salvatore Caturano
23 Gabriel Antonio Lunetta  
32 Francesco Forte 
99 Michele D’Ausilio

