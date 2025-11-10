QUI CATANIA: Toscano supera a pieni voti l’esame Altamura e si proietta verso Casarano

Il Catania può godersi il momento con la consapevolezza di aver raggiunto un livello alto di rendimento elevando al massimo lo spirito di squadra, l’unità d’intenti e la compattezza del gruppo. Tutti remano nella stessa direzione verso un obiettivo comune lavorando con tutte le energie possibili per raggiungerlo. Il Team Altamura rappresentava un test importante non tanto per il valore dell’avversario ma quanto per testare l’attitudine della squadra a gestire le complessità sul piano tattico e psicologico. La pratica è stata archiviata con il più classico dei punteggi, senza dimenticare le difficoltà d’approccio iniziale evidenziate dallo stesso mister Toscano a fine partita.

La compagine pugliese, disposta in campo con diligenza tattica da mister Mangia, è apparsa tra gli avversari più complicati sin qui affrontati al “Massimino”. Toscano né è uscito fuori con la saggezza di lettura dello spartito tattico e la forza dei cambi in corso d’opera. La panchina lunga rappresenta uno dei punti di forza del Catania di quest’anno e domenica se ne è avuta la riprova. Il tecnico può fare affidamento su solisti di livello eccelso per la categoria, i quali stanno mettendo il bagaglio di cui dispongono a servizio del bene comune della squadra. Di Gennaro dirige con maestria il reparto arretrato, il giovane Pieraccini si prende finalmente la scena, Casasola e Donnarumma tracciano il solco sulle fasce, D’Ausilio e Cicerelli afferrano le redini della squadra nel momento più complicato e la guidano alla vittoria.

Il Catania sta viaggiando sulle ali dell’entusiasmo e la forza dei numeri. Resiste l’imbattibilità casalinga dopo sette incontri disputati tra le mura amiche, con Dini che mantiene inviolati i legni rossazzurri grazie all’eccellente lavoro di squadra in fase difensiva. Adesso il calendario prevede un match in trasferta sul campo del Casarano, sorpresa di inizio stagione del Girone C di Serie C. Fuori casa sin qui si è vinto soltanto contro Cavese e Giugliano, pertanto Toscano e i suoi si auspicano un cambio di passo al fine di accelerare e imprimere una svolta netta al campionato.

