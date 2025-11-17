QUI CATANIA: trasformare la rabbia in energia positiva per tornare sulla retta via

Il Catania si lecca le ferite dopo la sconfitta di Casarano, un risultato che brucia per la prestazione offerta dalla squadra e gli episodi che hanno caratterizzato il match del “Capozza”. Se da un lato la formazione di casa è riuscita a capitalizzare al meglio una disattenzione difensiva che ha permesso a Cajazzo di imbucare Dini in avvio, dall’altro i rossazzurri non sono riusciti a portare dalla loro parte l’inerzia dell’incontro sul piano della prestazione e dell’atteggiamento.

La prova di maturità in trasferta è rimandata di almeno due settimane, dal momento che i rossazzurri stentano a decollare lontano dalle mura amiche del “Massimino”. Due successi fuori casa a Cava de’ Tirreni e Giugliano, cui si sommano i pareggi con Trapani, Audace Cerignola e Casertana, rappresentano uno scarno bottino per squadra che si candida a recitare un ruolo di primo piano in questo campionato. Serve un cambio di passo in termini di personalità e di approccio alle partite, senza contare che la proposta di calcio perseguita da mister Toscano rischia di essere inadatta contro un certo tipo di squadre risultando prevedibile e di facile lettura per gli avversari.

Bisogna porre rimedio cercando di smussare gli angoli e lavorando sulla testa dei giocatori. Urgono correttivi sia sul piano tattico che a livello di interpreti, in quanto più di un elemento in questo periodo appare poco lucido o fuori condizione richiamando la necessità di attingere alle alternative presenti in organico pur tenendo conto delle pesanti assenze tra difesa e centrocampo che hanno ridotto le rotazioni a disposizione del tecnico rossazzurro.

La rabbia è sicuramente uno dei sentimenti dominanti nella settimana che conduce al match casalingo con il Latina. Il Catania ritrova l’abbraccio del pubblico amico ma deve alzare i giri del motore se intende tenere il passo delle due battistrada campane Salernitana e Benevento, che nel frattempo hanno ripreso il comando delle prime due posizioni di classifica battendo rispettivamente Team Altamura e Monopoli. Trasformare la delusione in energia positiva per tornare sulla retta via rappresenta il viatico imprescindibile per ritrovare la strada del successo ed incamminarsi positivamente verso la conclusione del girone d’andata mettendo in cascina punti preziosi e tenendo un andamento in linea con le principali avversarie per la vittoria del campionato.

