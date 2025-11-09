QUI CATANIA: vittoria con dedica agli infortunati Aloi e Chilafi

Bel gesto della squadra che, al triplice fischio dell’arbitro, ha esposto le maglie degli infortunati Salvatore Aloi e Ardijan Chilafi, costretti a sottoporsi ad intervento chirurgico. La società rossazzurra ha pubblicato una foto attraverso i canali social evidenziato la scritta “Insieme”, dedicando a loro la vittoria contro il Team Altamura. Aloi, su Instagram, ha ringraziato il Catania aggiungendo la scritta “Sempre con voi”. Un modo per confermare l’unione di un gruppo che si dimostra sempre più compatto e coeso.

