lunedì, 10 Novembre 2025
RAIMO: aggiornamento sui possibili tempi di recupero

foto Catania FC

Intorno alla metà di dicembre il laterale rossazzurro Alessandro Raimo potrebbe tornare a disposizione dei compagni. Questo l’aggiornamento sulla valutazione dei tempi di recupero di Raimo (fonte ‘Anteprima Corner’, Telecolor). Nella stagione regolare l’ex Carrarese è sceso in campo 6 volte totalizzando una settantina di minuti. L’ultima gara disputata da Raimo risale all’11 ottobre, la vittoriosa trasferta di Giugliano. Poi il calciatore classe 1999 è stato costretto a fermarsi per avere riportato una distorsione al ginocchio in allenamento. Adesso, fresco di prolungamento contrattuale fino a giugno 2027, scalpita per rientrare. Ancora un mese di attesa o poco più.

