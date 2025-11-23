RASSEGNA STAMPA – Corriere dello Sport: “Catania, arriva il Latina. E’ ora di tornare a correre”

“I siciliani vogliono dimenticare in fretta il passo falso di Casarano (con relative polemiche arbitrali), i nerazzurri sono attesi all’ennesima prova difficile dovendo fare i conti con alcuni problemi atavici come la sterilità in fase offensiva”, riporta il Corriere dello Sport in vista di Catania-Latina.

“Il Catania torna al Massimino con l’anima scossa e la voglia di… riscossa. Dopo la dolorosa sconfitta contro il Casarano, i rossazzurri sono chiamati a trasformare la rabbia in una scintilla positiva per rialzare la testa e tornare sulla retta via. L’appuntamento con il Latina assume un valore doppio. Non è solo un’altra gara di campionato, ma un’opportunità per dimostrare che il Catania può ancora costruire qualcosa d’importante”, si legge.

“I tifosi saranno accanto alla squadra: il Massimino sarà una trincea, un luogo di sostegno e di energia. Perchè servono punti, soprattutto in casa. Vincere è cruciale non solo per mantenere il passo di Salernitana e Benevento, ma anche per ristabilire un’identità forte, capace di reagire con intensità” dopo che a Casarano la squadra di Toscano ha proposto una manovra lenta, innervosendosi dopo l’episodio del rigore non fischiato che ha scatenato le polemiche contro l’arbitro Frasynyak.

Oggi il Catania “dovrà creare gioco, soprattutto a centrocampo. Il reparto dovrà essere più fluido, capace di fare filtro ma anche di costruire azioni concrete”, con “maggiore continuità in difesa” mantenendo la squadra “un livello stabile per non mettere a repentaglio i punti casalinghi”. Mister Toscano “sa che serve carattere, ma anche idee chiare: non bastano gli schemi, servono uomini che ‘sentano’ la partita”, evidenzia l’articolo realizzato da Gioacchino Santantoni.

