RASSEGNA STAMPA – Corriere dello Sport: “Catania, non è stata una passeggiata. Premiate le scelte di Toscano”

“Due gol nel giro di pochi minuti e il Catania riesce a venire a capo dell’Altamura. Non è stata certo una passeggiata per la formazione etnea, che ha sbattuto tante volte contro il muro eretto dai ragazzi del tecnico Mangia. Alla fine, però, le scelte di Toscano hanno permesso ai rossazzurri di sbloccare il match e conquistare la vetta, in attesa del match della Salernitana”, riporta il Corriere dello Sport.

Nel primo tempo l’Altamura “alza il livello di attenzione, il Catania manovra tanto ma non riesce a trovare spazi, cosicché si deve arrivare al 26’ per una nuova emozione: Zazza si arrangia con le mani e tocca il pallone nell’anticipare Caturano, Sacchi al Fvs opta per l’involontarietà e si va avanti. La moviola non è amica del Catania neanche in due circostanze successive, quando prima Caturano e poi Di Gennaro mandano il pallone in fondo al sacco. C’è sempre un fuorigioco”.

La ripresa è “ancora più bloccata, anche se qualche smagliatura da una parte e dall’altra viene registrata. Poi Toscano ne cambia tre e il Catania prende a questo punto il largo: prima Forte va a un soffio dal bersaglio su suggerimento di Di Gennaro, poi è lo stesso Di Gennaro a mettersi in proprio e battere Viola su assist invitante di Casasola. Il match viene chiuso in favore degli etnei da Cicerelli, su imbeccata di D’Ausilio”.

