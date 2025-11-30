RASSEGNA STAMPA – Corriere dello Sport: “Gara in discesa fin dall’inizio, nel finale il Catania regge”

“Al Catania bastano due minuti per assaporare, anche se eventualmente soltanto per 24 ore, un principio di fuga. Decide Forte, che mette in discesa la partita fin dall’inizio, ma i siciliani non riescono a chiuderla, al punto da soffrire negli ultimi cinque minuti per il disperato assalto dei lucani”, riporta il Corriere dello Sport a proposito della vittoria di misura ottenuta a Picerno. “Appena due minuti e gli etnei sono già avanti con Francesco Forte (sesto gol stagionale, secondo di fila in campionato) che deposita nella porta vuota un tiro svirgolato di Di Gennaro sugli sviluppi del primo corner della partita. La difesa di casa è colpevolmente distratta e per l’ex bomber di Benevento ed Ascoli è una pura formalità mettere in rete e portare avanti gli etnei. Gara subito in discesa e raddoppio sfiorato col tiro-cross di Donnarumma che si stampa sull’incrocio dei pali (11’)”.

“Il Picerno ci prova con un cross radente per Abreu, anticipato da Dini, e Catania che replica producendo due nitide occasioni per il 2-0: Lunetta sbatte su Marcone e Casasola non trova la porta da posizione centrale. Circostanze che danno coraggio ai lucani, che ci provano con Cardoni dalla distanza, ma Dini controlla agevolmente e limita i danni. Ripresa con due tentativi ospiti, con Jimenez e Lunetta, imprecisi, mentre la punizione dello spagnolo esalta Marcone. Catania che non riesce a chiudere il match (ancora Marcone si oppone a Jimenez) e Picerno che resta attaccato alla partita più con la prestazione che con le occasioni chiare”, si legge.

Negli ultimi cinque minuti di gioco “la partita poteva nuovamente cambiare: Bocic fallisce clamorosamente l’1-1 non inquadrando la porta da buona posizione e Cardoni calcia dal limite tra le braccia del portiere di Toscano, indenne. E’ il tempo della maggiore sofferenza per la compagine ospite, che però regge e scappa in fuga”.

