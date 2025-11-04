RASSEGNA STAMPA – Corriere dello Sport: “I numeri del girone C. Il Catania mantiene il record del migliore attacco e della difesa meno battuta”

Spazio riservato ai numeri nel girone C di Serie C, facendo il punto della situazione attraverso l’articolo redatto per il Corriere dello Sport da Antonio Galluccio. “Con 315 reti in 120 gare il girone C si conferma il più prolifico della Serie C. Il Catania mantiene sia il record del miglior attacco, 23 centri, che quello della difesa meno battuta, 7 gol, fra l’altro senza mai subirne finora in 6 sfide casalinghe dove ha segnato 15 volte totalizzando un pari e 5 vittorie delle quali 3 negli ultimi 270 minuti al Massimino”, si legge.

“In 12 giornate 8 successi per la Salernitana, 7 per gli etnei e il Benevento, 6 per Monopoli e Trapani, con pugliesi e siciliani provenienti, rispettivamente, da 3 e 2 trionfi di seguito. Arriva invece da 4 vittorie l’Atalanta Under 23 che nei recenti 360 minuti ha siglato 14 delle 22 reti totali: sabato scorso seconda doppietta consecutiva per Dominic Vavassori e terzo gol nelle ultime 2 partite per Giulio Misitano. Seconda rete in 2 turni per Cosimo Chiricò del Casarano, Manuel Fischnaller del Trapani e Mirko Miceli nel Monopoli tra le cui fila Giovanni Volpe ha realizzato la sua prima doppietta stagionale”, riporta il quotidiano.

Il Cosenza, invece, “ha fatto gol in 11 partite su 12. Con 10 marcatori Picerno, Potenza e Salernitana sono le squadre che hanno il maggior numero di calciatori a segno. Fra gli allenatori primo successo in campionato per Ezio Capuano sulla panchina del Giugliano dopo la vittoria di sei giorni fa in Coppa Italia e primo punto conquistato da Valerio Bertotto alla guida del Picerno”.

