domenica, 16 Novembre 2025
RASSEGNA STAMPA – Corriere dello Sport: “Il Catania gioca ma non colpisce, il Casarano si rimette in piedi contro la formazione più carica di storia”

foto Catania FC

“La corsa del Catania si ferma nel Salento. Fa festa il Casarano che volta pagina, passando un velo sulle quattro sconfitte consecutive. Il Catania capolista non regge alla rabbia dei salentini. Così la matricola si rimette in piedi proprio contro la formazione più carica di storia. Il Catania gioca ma non colpisce. Merito di Di Bari, che cambia veste ai salentini”, riporta il Corriere dello Sport.

Il Casarano “gioca a testa alta, con le spalle coperte dal nuovo tema tattico, e dopo otto minuti di gioco manda in delirio la sua tifoseria, con una splendida azione. E’ Bacchin a dare il via mettendo in gioco Pinto. Bella corsa sulla fascia, palla al centro dove un Ferrara manda un palla invitante in area per Cajazzo che inchioda Dini. Prova a raddoppiare il Casarano, ma il Catania non ci sta a perdere con Cicerelli due volte protagonista in quattro minuti poco prima della mezz’ora. Parte sparata nel secondo tempo la squadra di Toscano, al 6’ reclama un rigore, ma l’arbitro dice di no”. 

