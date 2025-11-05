RASSEGNA STAMPA – Corriere dello Sport: “Il Catania perde pezzi, Toscano dovrà ritoccare la difesa”

“Il Catania perde di nuovo i pezzi. Per sfortuna, certo, ma anche per colpe proprie. Mentre Salvatore Aloi finisce in infermeria e non si sa per quanto tempo dovrà stare ai margini della prima squadra (si teme uno stop lungo, in ogni caso), fra l’altro andando a fare compagnia a Martic e Raimo, ieri è arrivata la mazzata dopo il rosso rimediato a Caserta da Mario Ierardi. Quattro giornate di squalifica per un calciatore su cui s’è voluto utilizzare il pugno di ferro ma che forse, va detto, si è lasciato prendere la mano un po’ troppo sul campo dei rossoblù campani, fra l’altro a pochi giorni dal rinnovo fino al 2027”, riporta il Corriere dello Sport nell’articolo a firma di Concetto Mannisi.

“Il tentativo del difensore di colpire un avversario con i tacchetti durante un atterraggio volante neanche tanto complicato ha prodotto, quindi, un effetto valanga per il Catania. Che fino all’espulsione di Ierardi conduceva per 2-1 (a una manciata di minuti dalla fine) e che in conseguenza di quel ‘rosso’ ha visto sfumare la vittoria che sarebbe valsa, alla luce dei risultati delle dirette rivali Benevento e Salernitana, la testa della classifica in solitaria”, si legge. A questo Toscano dovrà “ritoccare per quattro gare una retroguardia che ha garantito fin qui una buona impermeabilità e pure qualche gol (proprio Ierardi ne ha messi a segno tre)”.

