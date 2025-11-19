RASSEGNA STAMPA – Corriere dello Sport: “Salernitana, Benevento e Catania a confronto. Tre squadre in due punti”

“Il Catania non molla la vetta appena abbandonata ma distante solo due punti e prepara una battaglia per il ritorno in Serie B, obiettivo che finora ha dimostrato di poter perseguire con una squadra forte e competitiva”, evidenzia il Corriere dello Sport. Si sottolineano i punti di forza di una rosa “di tutto rispetto, in cui – specialmente in attacco – è possibile ruotare uomini anche con caratteristiche diverse. Caturano, Forte e Rolfini, con quest’ultimo più seconda punta che prima, sono certamente nelle condizioni di garantire gol e, più in generale, pericolosità. E lo stesso può accadere alle loro spalle con le mezzepunte Cicerelli e Lunetta, oppure D’Ausilio e Jimenez. Calciatori che giocherebbero ovunque in C. Senza dimenticare l’ex Samp Matteo Stoppa”, si legge. “Qualche problema in più è riscontrabile in mezzo al campo e sugli esterni, anche in coincidenza di infortuni che continuano a segnare il torneo”.

Il Catania viene messo a confronto con le prime due della classe. Il Benevento ha vinto nettamente nelle ultime due giornate, “Floro Flores è stato accolto bene dal gruppo che ha ripagato con una prestazione “extralusso” domenica contro il Monopoli”. Capitan Maita e Scognamillo “sono due che sanno come si fa a vincere. Con il bomber Salvemini ai box per infortunio (8 gol), sono loro gli “spiriti guida” della squadra”. Criticità in occasione della partite in trasferta, “meglio ancora quelle “sporche”. Una delle virtù più fulgide della squadra affidata da una settimana ad Antonio Floro Flores diventa un difetto contro formazioni che utilizzano la clava anziché il fioretto. Squadra abituata a manovrare in velocità, quella giallorossa, e con scambi stretti, perde un tempo di gioco su campi malmessi e contro avversari molto aggressivi”.

Relativamente alla Salernitana, “la continuità e il carattere sono sicuramente due dei punti di forza. Anche di fronte ad infortuni o squalifiche, che hanno riguardato le stesse zone del campo, la squadra di Raffaele non si è mai smarrita. Anzi, il tecnico siciliano è stato bravo a dare maggiore equilibrio difensivo ai campani, che nelle ultime 6 partite hanno subito appena 4 gol, a fronte dei 9 al passivo nelle precedenti 6 gare”. Si evidenzia che “la Salernitana non molla mai. In rimonta ha vinto 5 partite e ne ha pareggiata una. Sedici dei 30 punti la Salernitana li ha ottenuti, quindi, ribaltando il risultato o recuperando lo svantaggio. Ed è indicativo il fatto che 14 dei 20 gol realizzati, pari al 70%, la squadra di Raffaele li abbia segnati nel secondo tempo. Significativa anche la partecipazione corale alla fase offensiva: ben dieci giocatori granata sono andati fin qui in gol”. In chiave mercato “serve qualche alternativa. Manca un titolare a destra e, soprattutto dopo il secondo infortunio consecutivo di Cabianca, occorre anche un centrale rapido. Inoltre, quando non c’è Villa, a sinistra si fa fatica. La squadra, però, ha valori tecnici e si fonda su un gruppo sano”.

