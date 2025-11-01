sabato, 1 Novembre 2025
RASSEGNA STAMPA – La Gazzetta dello Sport: “Catania, lo scherzetto alla Casertana non riesce. I falchetti trovano il dolcetto”

foto Catania FC

“Nella notte di Halloween il Catania prova a fare lo scherzetto alla Casertana, che invece trova il dolcetto, agguantando il pareggio al 98′. Etnei carichi con il mirino sulle speranze di fuga, i locali si schierano con il 3-5-2 visto a Salerno”, riporta La Gazzetta dello Sport. “Parte bene il Catania anche se dopo meno di 100 secondi arriva la prima richiesta di verifica FVS dai padroni di casa per uno scontro tra Vano e Di Tacchio in area. Due gol per tempo, tanto gioco ed emozioni”, si legge.

“Gli ospiti ci provano più volte con Cicerelli, Lunetta e forte, ma passano con un assist di Lunetta che consente a Di Tacchio di segnare con una bordata da 25 metri. La Casertana avverte il colpo, prima Vano segna di testa ma il gol viene annullato, poi pareggia al 35′ con Proia che devia in rete il cross dal corner di Oukhadda. Nel finale è Lunetta a sfiorare l’incrocio. Nella ripresa arrivano i cambi, non mutano i moduli, Toscano manda in campo Caturano al posto di Forte e il nuovo entrato serve Donnarumma che con un tiro da fuori area batte De Lucia. Gli ospiti restano in 10 per l’espulsione di Ierardi. La Casertana cerca il pari e lo trova grazie al fallo di D’Ausilio su Casarotto in area”.

