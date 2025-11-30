RASSEGNA STAMPA – La Gazzetta dello Sport: “Difficilissimo fare gol al Catania, che mette pressione alle dirette rivali. Assenze non tolgono certezze”

“Un concentrato di cinismo e solidità, stavolta anche in trasferta. Al Catania è bastata la zampata di Forte su sviluppo di calcio d’angolo per lasciare a mani vuote un Picerno troppo tenero, mettendo così pressione alle altre candidate al vertice”, le quali sanno che “in vetta c’è una squadra a cui è difficilissimo fare gol”, riporta La Gazzetta dello Sport. “E che sa spuntarla anche sporcando a proprio vantaggio le partite”, quando c’è pure da fare i conti “con assenze che non tolgono certezze, anzi trasmettono energia sotto pelle”.

Il Catania, un pò come successo la domenica precedente contro il Latina, “ha azzannato subito la preda, poi ha gestito senza particolari affanni fino al traguardo”. Picerno “frastornato e acciaccato (tanti contagiati dall’influenza in settimana). Non pervenuto, anche per merito della difesa, il portoghese Abreu (reduce dalla doppietta di Monopoli). Anche con i cambi nella ripresa il ritmo non si è alzato e il Catania è sembrato particolarmente a suo agio nella gestione, pur non riuscendo a chiuderla”. Unico vero brivido dalle parti di Dini con Bocic nel finale. Il portiere rossazzurro “non ha preso gol nel 75 per cento delle partite (12 su 16)”.

