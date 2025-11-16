RASSEGNA STAMPA – La Gazzetta dello Sport: “La legge di Casarano colpisce anche il Catania”

“La legge di Casarano colpisce anche il Catania. Nessuna tra le tre squadre in corsa per il primo posto è riuscita a vincere qui: la Salernitana ha pareggiato, il Benevento ha perso e adesso anche il Catania neo capolista ha dovuto rallentare la sua corsa, con il rischio di ritrovarsi stasera al terzo posto. Eppure il Casarano stava attraversando un momento difficile, con quattro sconfitte di fila. Un momento superato brillantemente grazie alla marcatura di Cajazzo in apertura di partita e ad una prova generosa, impedendo agli uomini di Toscano di creare pericoli”, riporta La Gazzetta dello Sport.

Di Bari ha cambiato il proprio assetto tattico “optando per un 4-4-2 più contenitivo, prediligendo la fase difensiva e le ripartenze veloci sugli esterni. Inoltre il tecnico del Casarano ha sostituito il centravanti, inserendo Perez al posto di Malcore, con l’ex Chiricò a supporto. Una strategia vincente”, si legge. Cajazzo, autore del gol, “nel primo tempo ha avuto un’altra situazione interessante, mentre il Catania non è stato mai pericoloso. Toscano ha cambiato tutti e tre gli uomini d’attacco, ma nemmeno i sostituti sono riusciti a rendersi pericolosi e la sconfitta è stata inevitabile. Festa grande per i tifosi del Casarano che hanno sostenuto a gran voce la squadra per tutta la gara”, evidenzia l’articolo di Emanuele Mastrofini.

