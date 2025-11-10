RASSEGNA STAMPA – La Gazzetta dello Sport: “Prove generali di una corsa verso la B. Catania, la forza dei numeri. Dedica anche a Pelligra”

Quelle del Catania potrebbero essere “le prove generali di una corsa verso la B che la squadra allenata da Toscano vorrebbe rendere concrete al più presto”, riporta La Gazzetta dello Sport. A proposito della partita vinta domenica pomeriggio, il risultato “è stato frutto di un atteggiamento paziente e determinato. La partita si è risolta a poco più di un quarto d’ora dalla fine con l’uno-due di Di Gennaro (inserimento dalle retrovie su assist di Casasola) e di Cicerelli (azione in profondità di D’Ausilio ancora dalla destra e colpo di tacco in scivolata) che i tifosi hanno accolto come una liberazione al grido di ‘Vogliamo la Serie B’. Anche perchè nei primi 30′ l’Altamura dei giovani aveva fraseggiato con maggior velocità, poi i cambi in corsa di Toscano e una pressione maggiore hanno determinato prestazione e risultato”, si legge.

La rosea evidenzia inoltre, come la vittoria al cospetto del Team Altamura non sia stata dedicata esclusivamente ad Aloi e Chilafi, entrambi alle prese con infortuni non di lieve entità, ma anche al presidente Rosario Pelligra che ha seguito la gara dall’Australia il giorno dopo il suo compleanno. Infine, i numeri della squadra di Mimmo Toscano: “In casa il Catania non ha mai perso e non ha preso gol nelle 7 gare disputate; in totale ha segnato 25 reti (primato nel girone) mandando a segno dieci giocatori diversi, ha subìto 7 reti (solo l’Ascoli nel girone B ha fatto meglio con 4) e collezionato il nono risultato utile di fila”. L’effetto Massimino, “in una domenica di maltempo e schiarite, ha comunque portato allo stadio quasi 17mila spettatori, per la categoria restano numeri difficilmente eguagliabili che si rinnovano ad ogni impegno interno”.

