lunedì, 24 Novembre 2025
RASSEGNA STAMPA – La Gazzetta dello Sport: “Salernitana e Catania, lotta emozionante al vertice”

foto Catania FC

Catania e Salernitana occupano attualmente la vetta della classifica del girone C di Serie C. La Gazzetta dello Sport parla così delle due squadre, reduci rispettivamente da una vittoria di misura contro il Latina e dal pareggio in extremis contro il Potenza:

“Lotta emozionante al vertice del girone C con due squadre, Salernitana e Catania, che di volta in volta rispondono colpo su colpo agli avversari. Il punto conquistato con il Potenza vale ancora il primato ma in vetta la Salernitana è stata agganciata di nuovo dal Catania. Inevitabili i rimpianti per la squadra campana che, dopo un positivo primo tempo, si è ritrovata sotto nel punteggio dopo uno svarione difensivo sfruttato da Schimmenti. A cinque minuti dalla fine il gol di Ferrari, entrato poco prima dalla panchina. Dimostrazione di una rosa profonda. La legge del Massimino spinge il Catania oltre le difficoltà legate a infortuni e squalifiche. Il gol di Forte (assist di Jimenez dopo una fuga per vie centrali) ha confermato la forza dei siciliani in casa, mai sconfitti e con il portiere Dini ancora imbattuto nelle otto gare interne”.

