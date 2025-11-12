mercoledì, 12 Novembre 2025
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Abbraccio collettivo e iniezione di energia per il Catania”

foto Catania FC

Ieri il calciatore del Catania Simone Pieraccini è stato uno dei protagonisti “che il pubblico fedele al Catania ha abbracciato, nel pomeriggio, nello Store ufficiale della società, a due passi dal Duomo. In pieno centro storico, dunque. Insieme al difensore anche Cicerelli, Dini e Casasola”, riporta il quotidiano La Sicilia facendo riferimento al Meet & Greet organizzato dal club rossazzurro con centinaia di tifosi a partecipare. “Un abbraccio collettivo per il Catania, che i tifosi spingono sempre di più dopo il primato in classifica conquistato domenica e mantenuto ieri l’altro a seguito dello 0-0 della Salernitana”, preparando adesso la partita di Casarano in programma sabato pomeriggio con un’iniezione di energia.

