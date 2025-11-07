RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania, ampia scelta per il ruolo di centravanti. Chi giocherà dal 1′ domenica?”

Ampia scelta per il ruolo di centravanti in casa Catania. Fino ad oggi non abbiamo mai visto giocare insieme Caturano e Forte, anche se esiste la possibilità di una coesistenza tra i due. Si va ancora una volta verso l’utilizzo di uno dei due dal 1′ domenica pomeriggio, quando il Catania affronterà al ‘Massimino’ il Team Altamura. Forte potrebbe giocare ancora dall’inizio dando vita ad una staffetta, oppure impiegare l’ex Potenza. “Il tema della concorrenza leale torna attuale nei giorni di avvicinamento alla partita”, riporta La Sicilia.

Forte, sempre titolare ad eccezione della gara col Siracusa nella quale è rimasto in panchina per un piccolo problema fisico riportato a Cerignola, ha realizzato 4 gol e, “coincidenza non di poco conto, quando ha segnato la squadra allenata da Toscano ha sempre vinto”. Caturano è stato “l’acquisto di fine mercato più eclatante della Serie C e il pezzo pregiato che i tifosi aspettavano dal club. Sono stati accontentati, adesso Caturano è a posto fisicamente e il pubblico si aspetta il suo primo gol con la maglia del Catania”, si legge. A Caserta ha fatto “le prove generali di gloria e applausi fornendo un assisto favoloso che ha favorito il gran diagonale di Donnarumma”.

In avanti c’è anche Rolfini a disposizione. La gente “che vede un calciatore dannarsi l’anima e sudare la maglia lo prende immediatamente a ben volere. L’aggressione della profondità e la facilità con cui riesce a guadagnare spazio a ridosso dell’area avversaria sono diventati un biglietto da visita interessante”.

