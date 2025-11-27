giovedì, 27 Novembre 2025
HomeCatania NewsRASSEGNA STAMPA - La Sicilia: "Catania, c'è una società che opera e...
Catania NewsFocusLega ProPrimo Piano

RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania, c’è una società che opera e vigila senza urlare”

Redazione
By Redazione
0
0
foto Catania FC

“Nel modo di gestire la società, ma anche nel rapporto con il Palazzo del calcio, i dirigenti del Catania non hanno mai usato parole fuori posto, nè comportamenti isterici”, sottolinea La Sicilia. Dietro il messaggio diffuso dal club, con le parole del vice presidente Vincenzo Grella, ci si accorge che “la società ha messo faccia e parole senza scendere allo stesso livello di una continua gazzarra che imperversa in questa categoria, senza improperi nei confronti di chi designa, di chi arbitra, di chi gioca non al calcio ma a massacrare gli avversari”, si legge.

In casa Catania si guarda avanti, facendo riferimento a “un gruppo forte” che diventare “ancora più unito e rodato per colmare le assenze”. Il Catania che lotta al vertice “oggi esprime valori tecnici e umani di livello alto e chi è rimasto in piedi ha una motivazione in più per fare anche meglio”, evidenzia l’articolo di Giovanni Finocchiaro. “Magari non lo dicono, ma le azioni per far valere i diritti del Catania, dei tifosi, della squadra, dell’intera città sono state portate avanti. Nulla di eclatante, nessun provvedimento da inversione a ‘U’, nè cambiamenti radicali nel modo di dirigere, ma il silenzio mediatico interrotto dal vice presidente etneo testimonia il segnale che c’è una società che opera, vigila, comunica senza urlare”, riporta il quotidiano. Agendo senza vittimismo e prepotenza.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
COPPA ITALIA SERIE C: risultati e gare del prossimo turno (quarti di finale). Tris Crotone, poker Potenza. Atalanta U23 travolta
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency