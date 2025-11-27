RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania, c’è una società che opera e vigila senza urlare”

“Nel modo di gestire la società, ma anche nel rapporto con il Palazzo del calcio, i dirigenti del Catania non hanno mai usato parole fuori posto, nè comportamenti isterici”, sottolinea La Sicilia. Dietro il messaggio diffuso dal club, con le parole del vice presidente Vincenzo Grella, ci si accorge che “la società ha messo faccia e parole senza scendere allo stesso livello di una continua gazzarra che imperversa in questa categoria, senza improperi nei confronti di chi designa, di chi arbitra, di chi gioca non al calcio ma a massacrare gli avversari”, si legge.

In casa Catania si guarda avanti, facendo riferimento a “un gruppo forte” che diventare “ancora più unito e rodato per colmare le assenze”. Il Catania che lotta al vertice “oggi esprime valori tecnici e umani di livello alto e chi è rimasto in piedi ha una motivazione in più per fare anche meglio”, evidenzia l’articolo di Giovanni Finocchiaro. “Magari non lo dicono, ma le azioni per far valere i diritti del Catania, dei tifosi, della squadra, dell’intera città sono state portate avanti. Nulla di eclatante, nessun provvedimento da inversione a ‘U’, nè cambiamenti radicali nel modo di dirigere, ma il silenzio mediatico interrotto dal vice presidente etneo testimonia il segnale che c’è una società che opera, vigila, comunica senza urlare”, riporta il quotidiano. Agendo senza vittimismo e prepotenza.

