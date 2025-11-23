RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania, col Latina gara da non sottovalutare”

“Il Catania incerottato, con gli uomini contati in difesa, deve stabilire subito una supremazia territoriale, palleggiare senza sbavature, trovare uno spazio nel bel mezzo di una fase di non possesso avversaria che si preannuncia robusta”. Scrive così Giovanni Finocchiaro, nell’articolo realizzato per il quotidiano La Sicilia in vista di Catania-Latina.

La formazione ospite, come dichiarato dall’allenatore Alessandro Bruno alla vigilia, andrà a raddoppiare giocatori come Cicerelli per limitare il Catania. “Questo concetto è il manifesto di una gara da non sottovalutare. Non solo perchè il Latina ha bloccato la Salernitana e addirittura battuto il Benevento”, si legge. “Nel 3-5-2 il tecnico Bruno cerca di bloccare le fasce, fa tanto controllo sugli avversari, cerca la ripartenza rubando palla nei fraseggi avversari. In regia si alternano Ciko ed Hergheligiu, da tenere d’occhio la mezzala offensiva Riccardi, in fase di filtro il Latina si affida spesso all’esperienza di De Ciancio”. In casa Catania, a proposito di formazione, Forte potrebbe vincere il ballottaggio con Caturano, Corbari agirebbe in mezzo al campo e Allegretto in difesa.

