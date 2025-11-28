venerdì, 28 Novembre 2025
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania con un carico maggiore di responsabilità e concentrazione”

foto Catania FC

“Senza Cicerelli, ma con un carico maggiore di responsabilità, di concentrazione”. E’ quanto riporta il quotidiano La Sicilia. “Le motivazioni al Catania primo in classifica ma privo di uno degli uomini migliori non mancheranno”, si legge. “Toscano passa oltre il momento più delicato della stagione, per tutto quello che è accaduto all’interno del gruppo e nelle gare in cui gli arbitri hanno penalizzato la squadra”. L’articolo di Giovanni Finocchiaro sottolinea proprio le parole del tecnico rossazzurro che guarda alla trasferta di Picerno con la consapevolezza di agire con l’approccio e l’atteggiamenti giusti. Si aspetta il 100% dai suoi giocatori. Chiamati a mettere in campo la loro voglia di far bene al servizio dei compagni per proseguire il percorso vincente. Più forti delle difficoltà, più forti di tutto.

